Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве»

Соединенные Штаты делают различие между иранским народом и его руководством, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на перемены в Иране.

При этом он предупредил, что Вашингтон готов к тому, если в Иране не произойдет смена режима.

«Иранский народ — невероятный народ. Проблема в тех, кто им руководит», — заявил Рубио в интервью Джорджу Стефанопулосу в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC.

Госсекретарь добавил: «Если сейчас у власти окажутся новые люди с более разумным видением будущего, это будет хорошей новостью для всего мира. Но мы должны быть готовы к тому, что этого может не произойти».

Рубио заявил, что США поддерживают косвенные контакты с иранскими деятелями через посредников и проверяют, смогут ли они добиться перемен. «Сообщения передаются туда и обратно… в том числе через посредников», — сказал Рубио, добавив, что некоторые люди в Иране «говорят правильные вещи в частном порядке».

Госсекретарь также заявил, что военная операция США направлена на ослабление военного потенциала Ирана, включая его военно-морской флот, ракетные установки и производство оружия. «Мы уничтожаем иранский военно-морской флот… значительно сокращаем их ракетные установки… и собираемся стереть с лица земли их оборонно-промышленную базу», — заявил Рубио.