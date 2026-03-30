Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве»

обновлено 18:03
18:03 2215

Соединенные Штаты делают различие между иранским народом и его руководством, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выразив надежду на перемены в Иране.

При этом он предупредил, что Вашингтон готов к тому, если в Иране не произойдет смена режима.

«Иранский народ — невероятный народ. Проблема в тех, кто им руководит», — заявил Рубио в интервью Джорджу Стефанопулосу в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC.

Госсекретарь добавил: «Если сейчас у власти окажутся новые люди с более разумным видением будущего, это будет хорошей новостью для всего мира. Но мы должны быть готовы к тому, что этого может не произойти».

Рубио заявил, что США поддерживают косвенные контакты с иранскими деятелями через посредников и проверяют, смогут ли они добиться перемен. «Сообщения передаются туда и обратно… в том числе через посредников», — сказал Рубио, добавив, что некоторые люди в Иране «говорят правильные вещи в частном порядке».

Госсекретарь также заявил, что военная операция США направлена на ослабление военного потенциала Ирана, включая его военно-морской флот, ракетные установки и производство оружия. «Мы уничтожаем иранский военно-морской флот… значительно сокращаем их ракетные установки… и собираемся стереть с лица земли их оборонно-промышленную базу», — заявил Рубио.

* * * 17:04

У президента США Дональда Трампа есть варианты решения проблемы с блокировкой Ираном Ормузского пролива, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Госсекретарь не стал обсуждать военную тактику США, но при этом заверил, что цель будет достигнута «в течение недель, а не месяцев».

«Иран грозит тем, что они установят какую-то систему в Ормузском проливе, согласно которой они будут решать, кто может проходить через международный водный путь. Мы этого не допустим», — заявил Рубио в эфире ABC.

Госсекретарь подчеркнул, что на угрозы Ирана должны обратить внимание в первую очередь те страны, которые используют этот маршрут для большой части перевозок нефти. «У президента есть несколько вариантов действий. Министерство войны готовит варианты действий для президента по этому и другим непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть», — заявил американский госсекретарь.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем. 30 марта в парламенте Ирана сообщили о подготовке нового закона, согласно которому проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным.

