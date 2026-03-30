Российский миллиардер за 12-часовой рабочий день, включая субботу

Для спасения экономики от нового мирового кризиса миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на рабочий график с восьми утра до восьми вечера и работать субботу.

«Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», - сказал Дерипаска.

По его мнению, такой подход ускорит адаптацию экономики к новым условиям, так как с этого года мир стал другим для всех остальных стран. «Это уже не экономический кризис из-за жесткой денежно-кредитной политики, банковских ставок и напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ. И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные. Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией», — написал Дерипаска.