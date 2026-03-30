Глава Минфина США настроен оптимистично: «Со временем возьмем под контроль Ормуз»

17:18 639

Соединенные Штаты со временем «возьмут под контроль» Ормузский пролив, поскольку напряженность в отношениях с Ираном влияет на мировые нефтяные рынки, сказал министр финансов США Скотт Бессент.

В интервью телеканалу Fox News Бессент заявил, что рынок нефти «хорошо обеспечен» и что любое дополнительное предложение было бы полезным.

По словам Бессента, ряд стран заключили соглашения с Ираном, который наращивает поставки нефти на мировой рынок.

«Со временем США вернут себе контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства, будь то при сопровождении американских кораблей или многонациональной эскортной службы», — заявил Бессент в интервью Fox News.

Замечания Бессента прозвучали на фоне обострения геополитической напряженности в регионе, где Ормузский пролив – важнейший транзитный пункт для нефти – остается в центре ирано-американского противостояния. Бессент неоднократно заявлял, что у Соединенных Штатов «достаточно денег» для финансирования военных операций против Ирана.

В то же время Бессент поддержал шаги по ослаблению санкций в отношении иранской и российской нефти, предположив, что увеличение предложения со стороны нескольких покупателей может предотвратить резкие скачки цен и снизить концентрацию доходов.

Ранее Бессент также заявлял, что президент Дональд Трамп «обезвреживает иранский режим» и готов к эскалации в случае необходимости для достижения стратегических целей, включая обеспечение доступа через Ормузский пролив.

