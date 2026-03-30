Иран угрожает Израилю и США «радикальным шагом»

В Иране на фоне обострения ситуации в регионе активизировались обсуждения возможного выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. С таким заявлением выступил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди, подчеркнув, что соблюдение ограничений «теряет смысл в условиях военного давления».

По его словам, Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, однако продолжение выполнения условий соглашения вызывает вопросы, если страна подвергается атакам. Он отметил, что в подобных обстоятельствах соблюдение международных обязательств выглядит нелогичным.

В последние недели подобные заявления все чаще звучат со стороны консервативных кругов. В частности, представители, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также государственные СМИ начали открыто обсуждать возможность выхода из соглашения. Ранее подобная риторика считалась неприемлемой в публичном пространстве.

Дополнительное внимание к ситуации привлекли публикации иранских агентств, где звучат предложения отказаться от международных ограничений, сохранив при этом развитие гражданской ядерной программы.

Договор о нераспространении ядерного оружия предполагает отказ стран-участниц от создания ядерного арсенала и обязательство допускать контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии. Однако, как отмечается, в последние годы Иран ограничивал доступ инспекторов к ряду объектов.

Ранее Тегеран отказался предоставить международным специалистам доступ к нескольким площадкам по обогащению урана, которые подвергались ударам. Это усилило обеспокоенность международного сообщества.

На этом фоне глава МАГАТЭ предупредил о рисках, связанных с ударами по ядерной инфраструктуре. По его словам, атаки вблизи атомных объектов могут привести к серьезной радиологической аварии, последствия которой затронут не только территорию Ирана.