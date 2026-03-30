Иран угрожает Израилю и США «радикальным шагом»

В Иране на фоне обострения ситуации в регионе активизировались обсуждения возможного выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. С таким заявлением выступил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди, подчеркнув, что соблюдение ограничений «теряет смысл в условиях военного давления».

По его словам, Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, однако продолжение выполнения условий соглашения вызывает вопросы, если страна подвергается атакам. Он отметил, что в подобных обстоятельствах соблюдение международных обязательств выглядит нелогичным.

В последние недели подобные заявления все чаще звучат со стороны консервативных кругов. В частности, представители, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также государственные СМИ начали открыто обсуждать возможность выхода из соглашения. Ранее подобная риторика считалась неприемлемой в публичном пространстве. 

Дополнительное внимание к ситуации привлекли публикации иранских агентств, где звучат предложения отказаться от международных ограничений, сохранив при этом развитие гражданской ядерной программы.

Договор о нераспространении ядерного оружия предполагает отказ стран-участниц от создания ядерного арсенала и обязательство допускать контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии. Однако, как отмечается, в последние годы Иран ограничивал доступ инспекторов к ряду объектов.

Ранее Тегеран отказался предоставить международным специалистам доступ к нескольким площадкам по обогащению урана, которые подвергались ударам. Это усилило обеспокоенность международного сообщества.

На этом фоне глава МАГАТЭ предупредил о рисках, связанных с ударами по ядерной инфраструктуре. По его словам, атаки вблизи атомных объектов могут привести к серьезной радиологической аварии, последствия которой затронут не только территорию Ирана.

Спустя семь лет заработало посольство США
Спустя семь лет заработало посольство США
18:43 136
Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа
Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа
18:26 444
Опасное ралли на дороге Баку-Газах
Опасное ралли на дороге Баку-Газах фото; видео
18:15 748
Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве»
Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве» обновлено 18:03
18:03 2219
Россия сбросила бомбы на Славянск: поврежден роддом
Россия сбросила бомбы на Славянск: поврежден роддом ФОТО
17:46 749
Иран бьет по альтернативным нефтяным маршрутам
Иран бьет по альтернативным нефтяным маршрутам видео; обновлено 17:37
17:37 2373
Азербайджан против «Львиных звезд»
Азербайджан против «Львиных звезд»
17:30 1353
Глава Минфина США настроен оптимистично: «Со временем возьмем под контроль Ормуз»
Глава Минфина США настроен оптимистично: «Со временем возьмем под контроль Ормуз»
17:18 641
В Баку простились с народным артистом Расимом Балаевым
В Баку простились с народным артистом Расимом Балаевым фото; обновлено 17:08
17:08 3513
В Тегеране опровергают Трампа: Нет никаких переговоров, и быть не может
В Тегеране опровергают Трампа: Нет никаких переговоров, и быть не может обновлено 17:48
17:48 5347
Индия благодарит Азербайджан
Индия благодарит Азербайджан
16:58 1851

