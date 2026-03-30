Азербайджан против «Львиных звезд»

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:30 1354

Сегодня в 19:00 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется матч FIFA Series 2026 между сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне.

Судить встречу будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Аскером Наджафалиевым.

27 марта наша команда разгромила Сент-Люсию - 6:1. Это была самая крупная победа в истории сборной Азербайджана. Кроме того, впервые было забито шесть голов.

Сборная Сьерра-Леоне - более серьезный соперник. Она выше Азербайджана в рейтинге ФИФА: 120-я позиция у африканцев, 127-я - у Азербайджана. Сент-Люсия, напомним, занимает 167-е место.

Главным тренером «Львиных звезд» (таково прозвище сборной Сьерра-Леоне) является бывший форвард миланского «Интера» Мохамед Каллон. Игроки выступают по всему миру - в Финляндии, США, Египте, Грузии, Дании, Исландии, Израиле, Англии, Ирландии, ОАЭ, Германии, Японии, Молдове, Италии. Особо стоит выделить основного защитника французской «Ниццы» Абдулаи Жума Ба.

Сборная Азербайджана впервые в своей истории будет играть против команды с африканского континента. Если верить статистическим данным, то и команда Сьерра-Леоне ни разу не выходила на матч против европейских национальных команд. 

В финальных стадиях Кубка Африки «Львиные звезды» играли лишь три раза и ни разу не выходили из группы.

