В Украине запустили первую частную ПВО: уже сбивает дроны

В Украине начала успешно работать частная ПВО, рассказал в своих соцсетях министр обороны страны Михаил Федоров.
По его словам, одна из частных компаний в Харьковской области уже ввела в эксплуатацию собственную группу ПВО и успешно сбила несколько российских беспилотников. Параллельно идет подготовка новых подразделений на базе 13 предприятий, получивших статус уполномоченных субъектов хозяйствования. Часть групп уже выполняет боевые задачи, другие проходят обучение или завершают подготовку. Все они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил Украины и действуют под их координацией.
По словам Федорова, проект позволяет масштабировать оборонные мощности без дополнительной нагрузки на фронтовые части.
Идея создать частные системы ПВО в Украине впервые стала обсуждаться в 2023-2024 годах как мера защиты крупного бизнеса от усиливающихся атак российских дронов. В конце 2025 года ее официально одобрили власти. В рамках программы крупные предприятия за свой счет обучают сотрудников и покупают оборудование для собственных расчетов ПВО — например, системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые средства. Эти ПВО в первую очередь защищают от атак сами предприятия.