Россия сбросила бомбы на Славянск: поврежден роддом

Российские войска утром в понедельник, 30 марта, сбросили управляемые авиационные бомбы на центр Славянска Донецкой области Украины.

Россияне повредили единственный действующий в Донецкой области роддом. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

«К счастью, дети, пациентки и медицинский персонал роддома не пострадали. Однако в городе 42-летний мужчина получил ранения. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь», - сообщил он.