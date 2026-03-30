Опасное ралли на дороге Баку-Газах

Водители сообщают об образовании больших промоин на дороге в Баку. Кроме того, дорога из Гаджигабула в Баку на протяжении многих километров не освещена: темнота также затрудняет передвижение автотранспорта.

На видеокадрах видно, что у многих автомобилей лопнули шины, из-за чего водители застряли на дороге. Они говорят, что дорожное покрытие испортилось после недавних проливных дождей. А вот проблема освещения на автомагистралях существует уже давно. В дождливые дни опасная ситуация на темных дорогах еще больше усугубляется.

Один из водителей рассказал, что прошлой ночью стал свидетелем того, как более десятка автомобилей застряли на дороге из-за лопнувших шин. А на трассе от села Гяндов Шабранского района до Баку образовались промоины, из-за чего ломаются автомобили.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что движение на участке, проходящем через район Наваи, восстановлено. Однако вопрос о дорожном освещении остался без ответа.