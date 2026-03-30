Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа

Профессор Чикагского университета Роберт Пейп предупредил о радикальной смене баланса сил на Ближнем Востоке. По его словам, США стремительно теряют контроль над регионом, уступая статус нефтяного гегемона Ирану.

Пейп отметил, что на протяжении 50 лет главной стратегической целью США было недопущение появления силы, способной единолично диктовать условия на рынке энергоносителей. Однако сегодня, по его мнению, эта задача провалена.

Он подчеркнул, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти, что значительно превышает долю добычи самих США (около 16%). Это дает Тегерану серьезное влияние на мировые цены и позволяет использовать энергетический ресурс как инструмент геополитического давления, в том числе на такие страны, как Индия.

Финансовая устойчивость Ирана, по словам эксперта, также подкрепляется доходами в размере 1,5 миллиарда долларов, размещенными в китайских банках и недоступными для ареста со стороны США.

Профессор прогнозирует, что, если текущая ситуация продлится от шести недель до полугода, Иран может закрепить за собой статус не только нефтяного, но и ядерного гегемона. Это станет точкой невозврата.

В таком сценарии Вашингтон, по его мнению, неизбежно окажется втянут в третий этап конфликта — прямую наземную операцию с высадкой морской пехоты и задействованием воздушно-десантных подразделений для захвата прибрежных районов и ядерных объектов.

Пейп особо отметил внутриполитический риск: гибель американских солдат на иранской территории сделает невозможным отступление, поскольку сторонники Трампа и другие политические силы потребуют довести миссию до конца, чтобы жертвы не были напрасными.

«Президент Трамп столкнулся с дилеммой. Он может сейчас отступить, заключить сделку и заплатить высокую политическую цену — например, оказать давление на Израиль и пригрозить прекращением помощи. Это серьезный удар, но его президентство все еще можно спасти.

Или он может пойти военным путем — перейти к третьему этапу и использовать силу для физического открытия Ормузского пролива с помощью наземных операций. В этом случае политические издержки будут расти в течение войны на истощение, которая продлится от трех до шести месяцев.

И тогда президент Трамп фактически — не физически, а политически — потеряет свое президентство. Оно станет невосстановимым», — подчеркнул он.

На этом фоне журнал The Atlantic пишет, что «война с Ираном, вызванная ею инфляция и тяжелая перспектива отправки войск в регион заставили даже самых ярых сторонников Трампа выступить против него».