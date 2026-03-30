USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Новость дня
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа

18:26 456

Профессор Чикагского университета Роберт Пейп предупредил о радикальной смене баланса сил на Ближнем Востоке. По его словам, США стремительно теряют контроль над регионом, уступая статус нефтяного гегемона Ирану.

Пейп отметил, что на протяжении 50 лет главной стратегической целью США было недопущение появления силы, способной единолично диктовать условия на рынке энергоносителей. Однако сегодня, по его мнению, эта задача провалена.

Он подчеркнул, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти, что значительно превышает долю добычи самих США (около 16%). Это дает Тегерану серьезное влияние на мировые цены и позволяет использовать энергетический ресурс как инструмент геополитического давления, в том числе на такие страны, как Индия.

Финансовая устойчивость Ирана, по словам эксперта, также подкрепляется доходами в размере 1,5 миллиарда долларов, размещенными в китайских банках и недоступными для ареста со стороны США.

Профессор прогнозирует, что, если текущая ситуация продлится от шести недель до полугода, Иран может закрепить за собой статус не только нефтяного, но и ядерного гегемона. Это станет точкой невозврата.

В таком сценарии Вашингтон, по его мнению, неизбежно окажется втянут в третий этап конфликта — прямую наземную операцию с высадкой морской пехоты и задействованием воздушно-десантных подразделений для захвата прибрежных районов и ядерных объектов.

Пейп особо отметил внутриполитический риск: гибель американских солдат на иранской территории сделает невозможным отступление, поскольку сторонники Трампа и другие политические силы потребуют довести миссию до конца, чтобы жертвы не были напрасными.

«Президент Трамп столкнулся с дилеммой. Он может сейчас отступить, заключить сделку и заплатить высокую политическую цену — например, оказать давление на Израиль и пригрозить прекращением помощи. Это серьезный удар, но его президентство все еще можно спасти.

Или он может пойти военным путем — перейти к третьему этапу и использовать силу для физического открытия Ормузского пролива с помощью наземных операций. В этом случае политические издержки будут расти в течение войны на истощение, которая продлится от трех до шести месяцев.

И тогда президент Трамп фактически — не физически, а политически — потеряет свое президентство. Оно станет невосстановимым», — подчеркнул он.

На этом фоне журнал The Atlantic пишет, что «война с Ираном, вызванная ею инфляция и тяжелая перспектива отправки войск в регион заставили даже самых ярых сторонников Трампа выступить против него».

Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа
ЭТО ВАЖНО

Спустя семь лет заработало посольство США
Спустя семь лет заработало посольство США
18:43 151
Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа
Известный американский политолог об «иранской ловушке» для Трампа
18:26 457
Опасное ралли на дороге Баку-Газах
Опасное ралли на дороге Баку-Газах фото; видео
18:15 762
Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве»
Рубио: «Иранцы — невероятный народ. Проблема в их руководстве» обновлено 18:03
18:03 2227
Россия сбросила бомбы на Славянск: поврежден роддом
Россия сбросила бомбы на Славянск: поврежден роддом ФОТО
17:46 753
Иран бьет по альтернативным нефтяным маршрутам
Иран бьет по альтернативным нефтяным маршрутам видео; обновлено 17:37
17:37 2387
Азербайджан против «Львиных звезд»
Азербайджан против «Львиных звезд»
17:30 1361
Глава Минфина США настроен оптимистично: «Со временем возьмем под контроль Ормуз»
Глава Минфина США настроен оптимистично: «Со временем возьмем под контроль Ормуз»
17:18 642
В Баку простились с народным артистом Расимом Балаевым
В Баку простились с народным артистом Расимом Балаевым фото; обновлено 17:08
17:08 3518
В Тегеране опровергают Трампа: Нет никаких переговоров, и быть не может
В Тегеране опровергают Трампа: Нет никаких переговоров, и быть не может обновлено 17:48
17:48 5351
Индия благодарит Азербайджан
Индия благодарит Азербайджан
16:58 1861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться