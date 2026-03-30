Спустя семь лет заработало посольство США

Посольство США в Венесуэле официально возобновило работу 30 марта впервые с марта 2019 года, когда американская дипломатическая миссия была перенесена в Боготу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на меморандум Государственного департамента.

«Возобновление операций посольства США в Каракасе является ключевым этапом в реализации трехфазного плана президента Дональда Трампа по Венесуэле», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Томми Пигота.

Временным поверенным в делах назначена Лора Догу, ранее занимавшая пост посла США в Гондурасе и Никарагуа. Она прибыла в Каракас в январе и руководит командой, которая должна как можно скорее возвратить персонал и возобновить оказание консульских услуг. Сроки полного восстановления работы посольства пока не определены.