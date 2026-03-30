Турецкие спецслужбы задержали Сигирчикоглу: он сдавал Асаду оппозиционеров

На сирийско-ливанской границе в ходе совместной операции задержан Ондер Сигирчикоглу — фигурант дела о передаче сирийских оппозиционных командиров властям Сирии. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом операции.

По их данным, операция была проведена при участии спецслужб Турции и Сирии.

Сигирчикоглу получил известность в 2011 году, когда, по имеющейся информации, передал сирийским властям двух командиров оппозиции — Хусейна Хармуша и Мустафу Касума. Позднее оба погибли в заключении.

В 2014 году Сигирчикоглу совершил побег из турецкой тюрьмы при неустановленных обстоятельствах и с тех пор находился в международном розыске.

Официальных подробностей о предъявленных обвинениях и дальнейших процессуальных действиях на момент публикации не приводится.