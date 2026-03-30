В Японии скандал: вывесили «флаги» «ДНР» и «ЛНР»

19:34 1184

В Японии состоялось мероприятие, во время которого на стенах были развешаны «флаги» так называемых «ДНР» и «ЛНР». МИД Украины уже отреагировал, призвав дать надлежащую политико-правовую оценку использованию символики псевдореспублик.

Мероприятие, как сообщили организаторы, посетило около 100 человек - среди них бывшие парламентарии, эксперты, представители политической сферы, Сил самообороны Японии, бизнес-сообщества, медиа и рядовые граждане.

Организатором выступил японский историк Такеюки Танака, председатель Японско-российской ассоциации дружбы. Он рассказывал о своем визите на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также о «неконституционном перевороте в Украине в феврале 2014 года».

На мероприятии выступил и представитель России, который озвучил кремлевские нарративы о «коренных причинах конфликта» и «преступлениях украинской власти против гражданского населения».

Посольство Украины в Японии подтвердило, что в здании японского парламента действительно состоялась «попытка распространения дезинформации и манипулятивных нарративов относительно Украины под видом экспертного мероприятия».

Япония является одним из ключевых партнеров Украины в Азии и последовательно поддерживает ее с начала полномасштабной войны. Токио ввел санкции против России, предоставляет финансовую и гуманитарную помощь, а также участвует в международных усилиях по восстановлению Украины.

В октябре 2025 года президент Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Японии посетить Киев. Украинская сторона рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере.

Кроме того, по данным СМИ, Япония присоединится к инициативе PURL (Приоритетный перечень потребностей Украины), что позволит ускорить поставки критически важных вооружений.

