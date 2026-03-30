Иран плачется в жилетку французам

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о телефонном разговоре с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. В ходе разговора Аракчи «подверг критике позицию Европейского союза, в частности оправдание рядом стран Европы авиаударов США и Израиля по территории исламской республики».

«Они лишь выражают обеспокоенность экономическими последствиями этой навязанной нам войны и хранят молчание в отношении атак противников на иранский народ», - написал Аракчи в соцсетях по итогам беседы.

По его словам, Тегеран «проводит оборонительные операции в регионе в связи с тем, что там находятся базы США, которые они используют для ведения войны против Ирана».