Россияне не хотят в беспилотные войска

Вербовка россиян в войска беспилотных систем (ВБС) забуксовала — желающих практически нет, сообщают представители провоенной общественности. Как заявил z-блогер Алексей Чадаев со ссылкой на знакомого генерал-лейтенанта, набор «идет, мягко говоря, не особо выдающимися темпами», несмотря на то что были задействованы все власти на местах, включая губернаторов, а также учебные заведения.

По его словам, сегодня в регионах, которые уже «пропылесосили вербовкой», на войну записывается лишь «достаточно специфический контингент, наименее пригодный к тому, чтобы стать костяком нового высокотехнологичного рода войск», а потенциально перспективные граждане отказываются, опасаясь перевода в штурмовую пехоту и бессрочной службы, поскольку им предлагаются стандартные контракты. В связи с этим Чадаев раскритиковал Минобороны, отметив, что нужно было создавать не «род войск», а «военизированную технологическую компанию».

С ним согласился канал «Zаписки Vетерана». По мнению автора паблика, набор в ВБС зашел в тупик, так как генералы «не любят никаких вольностей и непонятных для них нововведений». «Ломать систему никто из них не хочет… А ломать ее нужно. Ибо гибкость и быстрота принятия решений сейчас — залог успеха», — написал он, добавив, что, если этого не сделать, Россия останется без современной армии и проиграет все.

Минобороны России объявило о создании войск беспилотных систем в ноябре 2025 года и подключило к вербовке сотни учебных заведений по всей стране, в том числе главные университеты — МГУ и СПбГУ. В рамках кампании студентам, особенно отстающим по учебе, предлагают стать операторами дронов. Агитация ведется прямо во время лекций: молодым людям рассказывают о возможности заключить контракт на год с «гарантированным увольнением».

При этом, согласно указу президента Владимира Путина, до конца мобилизации продление контракта происходит автоматически, то есть служба будет бессрочной. Попадание в ВБС также не гарантировано, поскольку Минобороны устанавливает «испытательный срок», в ходе которого определяет пригодность к деятельности, связанной с БПЛА. В случае провала тестов, подписавшего контракт могут отправить в пехоту.

Тем временем в России появляется все больше признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации для восполнения потерь в войне против Украины. По данным американского Института изучения войны (ISW), действующий механизм привлечения добровольцев с высокими единовременными выплатами потерял эффективность к концу 2025 года. Уже в январе количество новобранцев впервые с 2022 года опустилось ниже уровня потерь, свидетельствовали данные западных разведок.

«Жалобы блогеров от 29 марта показывают, что попытки Минобороны России обновить кампанию по набору добровольцев, даже в ВБС, не дают желаемых результатов», — отмечают в ISW. По мнению аналитиков, для решения проблемы власти могут начать ограниченный призыв резервистов, которых направят на поддержание боеспособности российских сил в Украине. В Кремле уверяют, что объявлять новую волну мобилизации в ближайшее время не планируют.