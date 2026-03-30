Пезешкиан из бункера о величии Ирана

Государственные СМИ Ирана опубликовали кадры первого заседания Кабинета министров под руководством президента страны Масуда Пезешкиана. Судя по кадрам, встреча прошла в подземном бункере, стены которого завешаны одеялами. Оттуда же Пезешкиан поздравлял иранцев с праздником Новруз.

Пезешкиан на этом заседании назвал присутствие сторонников режима на ночных митингах в городах «ценным капиталом» и сказал:

«Сегодня Иран сияет, как сверкающий драгоценный камень на вершине мира, и вдохновляет свободолюбивых людей всего мира. Любое решение о прекращении войны будет приниматься только с учетом всех выдвинутых условий и в рамках обеспечения достоинства, безопасности и интересов великого народа Ирана».