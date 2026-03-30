Путин объявляет войну VPN

Глава Минцифры России Максут Шадаев 28 марта обсудил с операторами связи и технологическими компаниями возможные меры по ограничению использования VPN-сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

По их данным, в ходе совещания министр исключил введение административной ответственности за использование VPN, однако допустил другие меры регулирования. Он выразил надежду, что удастся обойтись без жестких санкций. Источники также отмечают, что инициатива обсуждений может быть связана с поручением президента России Владимира Путина.

В субботу Шадаев провел два совещания с представителями российского бизнеса. В первом участвовали крупнейшие операторы связи, во втором — цифровые платформы и ритейлеры, включая VK, Ozon, Avito, Wildberries и Яндекс.

Министр предложил российским операторам и платформам принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок. По информации источников, обсуждается введение ограничений на объем мобильного трафика — например, после превышения 15 ГБ в месяц для пользователей, подозреваемых в использовании VPN. Рассматривается возможность внедрения таких мер уже с 1 мая.

При этом стандартные тарифные пакеты у операторов часто включают около 5 ГБ мобильного интернета, поэтому лимит в 15 ГБ может позволить пользоваться мессенджерами, но ограничит просмотр видео, отмечают эксперты.

Как пояснил партнер ComNews Research Леонид Коник, подобный объем достаточен для базового использования интернета, но не для активного потребления видеоконтента. В свою очередь эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий из Positive Technologies отметил, что для выявления VPN могут использоваться различные технические параметры — включая репутацию IP-адресов, данные WebRTC, особенности браузера, геолокационные несоответствия и TTL-характеристики.

При этом, по его словам, достичь 100-процентной точности определения невозможно, поскольку пользователь может находиться за пределами страны или использовать легальные способы защиты соединения.

