Зеленский: Еще вчера страны Ближнего Востока не рассчитывали, что на них полетят «шахеды»

Украина и Болгария подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на десятилетний период. Церемония подписания состоялась сегодня в Киеве между президентом Украины Владимиром Зеленским и исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым.

Как сообщил Зеленский на пресс-конференции, команды Украины и Болгарии долго работали над подготовкой этого соглашения.

«Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами. Главные пункты, на которые я лично обратил бы внимание, – это продолжение военной поддержки со стороны Болгарии для Украины. Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, – это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны», – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что обязательства обеих стран — быть сильными и способными гарантировать своему населению максимальную безопасность.

«В такое время, когда вы не знаете, куда дальше может пойти агрессия в целом в мире. Мы это видим сегодня на Ближнем Востоке. Еще вчера страны Ближнего Востока и Персидского залива даже не рассчитывали, что на их государства, которые достаточно сильны экономически, имеют развитый финансовый сектор, международную поддержку и развитый туризм, — что на них будут массово лететь «Шахеды». И, к сожалению, война еще не закончилась. Мы не знаем, что будет завтра. Дай Бог, чтобы эта война закончилась», — сказал Зеленский.

Также он напомнил о случаях, когда российские дроны залетали в страны Европейского союза.

«Россия пугала страны НАТО и Европейского союза. Будет продолжать это делать и будет усиливать это», — добавил Зеленский.

Глава государства считает важным демонстрировать стратегические отношения и стратегические договоренности между странами Восточной Европы.

«Безопасность Черного моря очень важна. Мы начали работать в этом направлении без России. Построили этот коридор безопасности в Черном море. Это важно, я уверен, для нас, Румынии, Болгарии, Турции и для стран, куда идет экспорт…

И в целом безопасность в Черном море очень важна. Сейчас нужно заниматься разминированием. Есть коалиция по разминированию, в которую входят Болгария, Румыния и Турция. Я думаю, что наступит момент, и Украину также пригласят наши партнеры, потому что у нас есть опыт, что с этим делать. Все эти вещи заложены в наше соглашение», — пояснил Зеленский.