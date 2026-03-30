Эрдоган осудил нападение на резиденцию Барзани

Собеседники, как сообщается, обсудили последние события и конфликт на Ближнем Востоке.

Эрдоган выразил сожаления Барзани в связи с нападением на его резиденцию. Он заявил, что Турция всегда выступала против подобных нападений. По его словам, конфликты в регионе должны прекратиться как можно скорее.

28 марта сообщалось, что на Барзани в Дахуке совершено нападение с использованием БПЛА.