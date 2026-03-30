Иран считает себя жертвой, а Украину – агрессором

Иран считает Украину «соучастницей агрессии» против себя. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности всемирной организации.

«Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии.

Вмешательство Украины не случайно, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства. Украина несет международную ответственность, которая возникает при содействии или помощи другой стороне в совершении незаконных действий», – написал Иравани.

Он также «категорически отверг» обвинения в том, что сотрудничество России и Ирана, в частности в области беспилотников, представляет угрозу международной безопасности.