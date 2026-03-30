Украина добивает европейский нефтеэкспорт России

Украина нанесла четвертый по счету удар по Усть-Луге в Ленинградской области России, на которую приходится примерно 45% российского нефтеэкспорта.

На сей раз, как сообщают мониторинговые сервисы, выведены из строя еще 3 резервуара «Новатэка» вместимостью по 30 тысяч баррелей нефти каждый, а также причал и насосы.

Отмечается, что уже выведены из строя минимум 10 резервуаров и 3 причала. Усть-Луга и Приморск на Балтике стоят, лишая РФ сотен миллионов долларов экспорта нефти в день.

В последние дни Украина бомбит ключевые нефтяные порты России в Ленинградской области, через которые проходит около 45% морского экспорта российской нефти. После последних ударов по портам Усть-Луга и Приморск погрузка нефти остановлена, часть инфраструктуры получила повреждения.

Усть-Луга является одним из крупнейших энергетических хабов России и ключевым элементом Балтийской трубопроводной системы. Атаки произошли в момент, когда Россия рассчитывала увеличить доходы на фоне роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Однако повреждение крупнейших экспортных терминалов ограничивает физическую возможность вывоза сырья даже при благоприятной цене.