Израиль готовился убить Хаменеи еще до войны

Израиль в течение последнего года разрабатывал план ликвидации бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, однако ход операции был изменен после того, как США приняли решение о прямом участии в противостоянии с Тегераном, пишут израильские СМИ.

По данным источников в сфере безопасности, изначально операция должна была носить исключительно израильский характер и планировалась на конец весны. Однако после заявлений Дональда Трампа о готовности начать войну сценарий был скорректирован, а координация между странами значительно усилилась.

Также отмечается, что в настоящее время Израиль также делится с США разведывательной информацией, включая данные, связанные с ситуацией в Ормузском проливе.