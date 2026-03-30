Израиль ввел смертную казнь для террористов

Кнессет одобрил внесенные ультраправыми партиями Израиля скандальные поправки в Уголовный кодекс, которые расширяют сферу применения смертной казни для террористов. ЕС и правозащитники призывали их отозвать эти изменения.

В прошлом в Израиле предпринималось несколько безрезультатных попыток расширить состав преступлений, за совершение которых грозит смертная казнь. Парламентский комитет по нацбезопасности 25 марта одобрил окончательную версию поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих высшую меру наказания для лиц, которые признаны виновными в терроризме. А 30 марта эти поправки 62 голосами против 48 одобрил и сам Кнессет.

При этом поправки, как отмечало агентство AFP, предполагают возможность назначить смертную казнь палестинцу, убившему израильтянина, но не израильтянину, убившему палестинца.

Смертная казнь в Израиле существует за совершение некоторых преступлений. Согласно действующему законодательству, она может применяться к нацистским преступникам или их пособникам, имевшим непосредственное отношение к массовым убийствам евреев во времена Второй мировой войны.

Под это наказание также подпадают те, кто признан виновным в совершении особо тяжких деяний, таких как государственной измена, военные преступления, геноцид, преступления против человечности.

Время от времени в стране возникают дискуссии о необходимости казнить тех, кто признан виновным в терроризме. После террористической атаки боевиков ХАМАС, совершенной 7 октября 2023 года, израильские законодатели предприняли новые попытки внести изменения в УК, вызвавшие острые споры.

Согласно поправкам, будет восстановлена смертная казнь для палестинцев, совершивших теракты, которые повлекли жертвы среди израильтян. Сторонники соответствующего законопроекта утверждают, что после трагедии 7 октября нужны более суровые наказания за подобные преступления.

У нынешнего крайне правого правительства под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху было большинство в парламенте, необходимое для принятия данного законопроекта. Противники документа утверждают, что он «неэтичен, неконституционен, а также носит расистский характер, дискриминируя палестинцев».

В ноябре 2025 года законопроект прошел первое чтение в Кнессете и был возвращен в парламентский комитет по нацбезопасности для дальнейшего обсуждения и внесения поправок. По данным Times of Israel, против проекта было подано более 2000 возражений, в основном от оппозиционных депутатов и юридического советника комитета.

С момента образования Израиля в стране по приговору суда были казнены только два человека. В 1948 году офицер израильской Армии обороны Меир Тувианский был ложно обвинен в шпионаже, признан виновным в госизмене, расстрелян, но уже через год после спецрасследования официально реабилитирован.

А в 1962 году в тюрьме города Рамла после судебного процесса был повешен нацистский военный преступник Адольф Эйхман, ранее похищенный израильской разведкой в Аргентине.