Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

Пять лет назад «Карабах», а теперь - Сьерра-Леоне

Айхан Аббасов о серии пенальти и победе Азербайджана
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:43 1268

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Сьерра-Леоне (1:1 в основное время и 9:8 в серии пенальти) и завоевание титула в турнире FIFA Series 2026.

«Благодарю болельщиков, в Сумгаите была прекрасная атмосфера, - говорит Айхан Аббасов. - Сегодняшняя игра отличалась от матча с Сент-Люсией. Футболисты Сьерра-Леоне были свежее нас. В первом тайме у нас были ошибки, не получалось быть агрессивными в атаке. Они нас поймали на контратаке. Во втором тайме замены усилили нашу игру. Желание и агрессия были на уровне, и мы смогли забить. 

Серия пенальти - это интересно для болельщиков. Радуемся, что победили. Но получили много сигналов о нашей игре. Чем сильнее соперник, тем больше мы должны прибавлять. В июне у нас еще две товарищеские игры, постараемся быть готовыми к Лиге наций.

Первая ли эта серия пенальти в моей тренерской карьере? Нет. Когда я возглавлял «Сумгаит», мы в полуфинале Кубка Азербайджана прошли по пенальти «Карабах» и вышли в финал.

Мы не тренировали пенальти специально. Но игроки сами проверяли себя. Ребята были сегодня хладнокровны. Это тоже опыт, в будущем может пригодиться. Всякое бывает.

Этот турнир организовала ФИФА. Мы следили за турниром, в котором играл наш соперник по Лиге наций, - Лихтенштейн. Они играли со слабыми командами и победили.

Другой наш соперник - Литва - крепкая команда. Наши шансы в борьбе с ними равны. Постараемся выиграть нашу группу в Лиге наций.

Радует, что мы смогли в этих двух матчах проверить много футболистов, поработали над тактикой. Верю, что это нам принесет пользу.

От игры к игре узнаю игроков все лучше. У нас небольшой выбор. Когда бывают травмы, это нам усложняет жизнь. 

Футболисты сегодня бились с желанием, вышедшие во втором тайме усилили игру. Есть конкуренция в составе. Были и те, кого вызвали впервые. Хотим расширить состав».

Искусственный интеллект уничтожил иранских лидеров
Искусственный интеллект уничтожил иранских лидеров
23:48 201
Белый дом обещает Ирану «самые смелые фантазии» — и даже больше
Белый дом обещает Ирану «самые смелые фантазии» — и даже больше
22:57 1125
Пять лет назад «Карабах», а теперь - Сьерра-Леоне
Пять лет назад «Карабах», а теперь - Сьерра-Леоне Айхан Аббасов о серии пенальти и победе Азербайджана
22:43 1269
Израиль готовился убить Хаменеи еще до войны
Израиль готовился убить Хаменеи еще до войны
22:26 951
Украина добивает европейский нефтеэкспорт России
Украина добивает европейский нефтеэкспорт России видео
22:22 1649
Упали-отжались!
Упали-отжались! два наряда вне очереди
21:41 3377
Иран считает себя жертвой, а Украину – агрессором
Иран считает себя жертвой, а Украину – агрессором
21:55 1485
Эрдоган осудил нападение на резиденцию Барзани
Эрдоган осудил нападение на резиденцию Барзани
21:44 1736
Минобороны Азербайджана осуждает Иран
Минобороны Азербайджана осуждает Иран обновлено 19:45
19:45 8148
Иран обвинил Израиль в обстреле Кувейта
Иран обвинил Израиль в обстреле Кувейта обновлено 21:39; фото; видео
21:39 7155
Азербайджан одолел Сьерра-Леоне и стал победителем FIFA Series 2026
Азербайджан одолел Сьерра-Леоне и стал победителем FIFA Series 2026 видео; обновлено
21:25 6543
