Пять лет назад «Карабах», а теперь - Сьерра-Леоне

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Сьерра-Леоне (1:1 в основное время и 9:8 в серии пенальти) и завоевание титула в турнире FIFA Series 2026.

«Благодарю болельщиков, в Сумгаите была прекрасная атмосфера, - говорит Айхан Аббасов. - Сегодняшняя игра отличалась от матча с Сент-Люсией. Футболисты Сьерра-Леоне были свежее нас. В первом тайме у нас были ошибки, не получалось быть агрессивными в атаке. Они нас поймали на контратаке. Во втором тайме замены усилили нашу игру. Желание и агрессия были на уровне, и мы смогли забить.

Серия пенальти - это интересно для болельщиков. Радуемся, что победили. Но получили много сигналов о нашей игре. Чем сильнее соперник, тем больше мы должны прибавлять. В июне у нас еще две товарищеские игры, постараемся быть готовыми к Лиге наций.

Первая ли эта серия пенальти в моей тренерской карьере? Нет. Когда я возглавлял «Сумгаит», мы в полуфинале Кубка Азербайджана прошли по пенальти «Карабах» и вышли в финал.

Мы не тренировали пенальти специально. Но игроки сами проверяли себя. Ребята были сегодня хладнокровны. Это тоже опыт, в будущем может пригодиться. Всякое бывает.

Этот турнир организовала ФИФА. Мы следили за турниром, в котором играл наш соперник по Лиге наций, - Лихтенштейн. Они играли со слабыми командами и победили.

Другой наш соперник - Литва - крепкая команда. Наши шансы в борьбе с ними равны. Постараемся выиграть нашу группу в Лиге наций.

Радует, что мы смогли в этих двух матчах проверить много футболистов, поработали над тактикой. Верю, что это нам принесет пользу.

От игры к игре узнаю игроков все лучше. У нас небольшой выбор. Когда бывают травмы, это нам усложняет жизнь.

Футболисты сегодня бились с желанием, вышедшие во втором тайме усилили игру. Есть конкуренция в составе. Были и те, кого вызвали впервые. Хотим расширить состав».