Белый дом обещает Ирану «самые смелые фантазии» — и даже больше

Президент США Дональд Трамп и Пентагон всегда объявляли ориентировочный временной промежуток от 4 до 6 недель для операции «Эпическая ярость», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Сегодня 30-й день, так что сами посчитайте, сколько времени Пентагону еще нужно для полного достижения целей этой войны. Президент Трамп хочет увидеть соглашение с Ираном до крайнего срока 6 апреля», - сказала Ливитт.

По ее словам, Вашингтон должен призвать арабские страны оплачивать операцию против Ирана:

«Ну, я думаю, что это то, к чему президент Трамп хотел бы их призвать. Я не буду опережать его в этом вопросе, но, безусловно, это идея, которую я знаю, что он поддерживает, и думаю, вы услышите об этом больше!»

Ливитт также прокомментировала угрозу Трампа нанести удары по иранской гражданской инфраструктуре в случае отказа от сделки. Отвечая на вопрос журналиста о возможном нарушении международного права при ударах по электростанциям, нефтяным скважинам, острову Харк и опреснительным установкам, пресс-секретарь заявила: «Президент предельно ясно дал понять иранскому режиму, что их лучший вариант — пойти на сделку».

Она подчеркнула, что в противном случае Вооруженные силы США обладают возможностями, «превосходящими самые смелые фантазии» Ирана, и «президент Трамп не боится их применять».

«Послушайте, президент предельно ясно дал понять иранскому режиму в данный момент, что подтверждается заявлением, которое вы только что прочитали: их лучший вариант — пойти на сделку. В противном случае Вооруженные силы Соединенных Штатов обладают возможностями, превосходящими их самые смелые фантазии, и президент не боится их использовать...

Конечно, эта администрация и Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда будут действовать в рамках закона. Но что касается достижения полных целей операции «Эпическая ярость», президент Трамп намерен двигаться вперед беспрепятственно, и он ожидает, что иранский режим заключит сделку с администрацией», - сказала Ливитт.