Пропагандист Сладков: Российские солдаты радовались атаке на Кремль... Затулин: Цели Путина неосуществимы

Воюющие в Украине российские солдаты «потеряли уверенность в том, что за их спиной стоит мощная Россия», написал в своем телеграм-канале Z-пропагандист, «военкор» Александр Сладков.

«Нам опять врезали кованым сапогом по морде. Порт в Усть-Луге на Финском заливе снова горит. Я помню, когда по нему ударили чуть ранее, была информация, что БПЛА прилетели из Прибалтики, официальных заявлений не было. Я сейчас совершенно не про необходимость нашего ответа, я о падении уверенности в том, что за спиной русского солдата стоит мощная Россия.

Добавлю то, о чем ранее не писал. Когда украинский коптер ударил по центру Московского Кремля, то в окопах СВО обрадовались. Неожиданно, правда? Так вот в чем было дело, наши солдаты говорили: «Наконец-то наверху очнутся, ударят по-настоящему». Они ожидали пробуждения и железной решительности в верхах. Нет. Бить по инфраструктуре Украины мы начали два года спустя. И то, нежно, чтобы не расстроить врага. Это ведь так? Это ведь правда? Мы стараемся, чтоб наш военный ответ был чуть слабее удара противника. Почему - неизвестно.

Я абсолютно уверен в нашей мощи, я абсолютно поддерживаю цели СВО. Но чтобы достигнуть этих целей, надо к ним идти. Не «гусиным шагом», сидя на корточках, а реально двигаться вперед, сопровождая каждый день нестерпимой мукой врага. Это не моя личная обеспокоенность. Я вынужден сообщить о растущем раздражении простых людей, особенно, военных. Раздражение тем, что солдаты идут на смерть решительно, не сохраняя себя, за Родину, а где-то там осторожничают, берегут или берегутся.

Солдаты начинают задумываться, а единым ли строем мы идем, или кто-то нерешителен, а их, солдат, решительно посылают вперед. Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане.

Но кто-то сомневается: это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой, а мы только две недели назад разрешили официально частным предприятиям защищаться самостоятельно, коль государственных сил не хватает. Разрешили ЧОПам применять коммерческое ПВО. Если у нас есть план, надо хоть как-то поддерживать уверенность населения в его наличии», - сказал Сладков.

На этом фоне член правящей партии «Единая Россия» - депутат Госдумы Константин Затулин заявил в интервью пропагандисту Дмитрию Симису, что «некоторые цели, заявленные нашим президентом, трудноосуществимы или вообще неосуществимы».

«Есть желаемое и есть возможное. Так трудно сейчас поверить, что Украина как самостоятельное государство может исчезнуть с политической карты мира», - сказал Затулин.

В последние дни ряд российских пропагандистов раскритиковали российское руководство и армию за высокие потери и неспособность «выполнить поставленные задачи» в Украине.