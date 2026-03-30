Искусственный интеллект уничтожил иранских лидеров

На совещаниях между Иерусалимом и Вашингтоном перед войной с самого начало было ясно, что задачу по ликвидации иранских лидеров возьмет на себя Израиль. Еврейское государство обзавелось новой платформой на базе ИИ, которая анализирует огромные массивы данных, пишет The Washington Post.

«Первое представление об этих возможностях было получено во время прошлогодней 12-дневной войны. В ходе той кампании ЦАХАЛ наносил удары одновременно по большому числу военных деятелей. По словам официальных лиц, разведывательные данные Израиля о некоторых командирах были настолько точными, что ракеты перенаправлялись в полете в зависимости от перемещений объектов ликвидации.

Разведка следила за пятью главными иранскими лидерами около года и почти всегда знала, где находится «большая пятерка». Иногда они собирались в более защищенных местах, иногда - в менее защищенных. Для них до сих пор является загадкой решение лидеров собраться в одном месте после срыва переговоров и с учетом того, что США уже нарастили военную группировку в регионе.

Разведданные, полученные спецами киберподразделения и агентами в Тегеране, не имели бы такой ценности, если бы не новая платформа искусственного интеллекта, которая, по словам израильских чиновников, используется для анализа огромных массивов данных. Этот инструмент - ИИ-система анализа данных - считается одним из самых значимых разведывательных достижений за последнее десятилетие», - отмечается в материале.