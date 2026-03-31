Первые жертвы среди иранских детей-солдат

Норвежская правозащитная организация Hengaw сообщила о гибели 11-летнего Алирезы Джафари на блокпосте в Тегеране во время воздушной атаки. По данным организации, ребенка направили на военную службу в КСИР Ирана.

Ранее высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали заявил в эфире иранского государственного телевидения, что власти официально разрешили привлекать 12-летних детей к участию в боевых действиях против США и Израиля.

Это заявление прозвучало на фоне тяжелых ударов по иранской территории. По открытым данным, за последние недели поражены тысячи целей. Власти усилили мобилизацию всех доступных ресурсов, включая самые молодые поколения.

Во время ирано-иракской войны 1980-х годов в отряды сил «Басидж» отправляли подростков 9–12 лет. Сейчас власти вернулись к этой практике в открытой форме, несмотря на то что Иран является подписантом Конвенции ООН о правах ребенка, которая прямо запрещает привлечение лиц младше 15 лет к участию в военных действиях.