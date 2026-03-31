Байрамов и Аракчи обеспокоены

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейидом Аббасом Аракчи.
В ходе телефонного разговора, как сообщили в МИД Азербайджана, «была выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся обострением региональной ситуации». Была подчеркнута необходимость усиления дипломатических усилий, направленных на скорейшее прекращение военных столкновений в регионе.
Министры также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, в турецком МИД сообщили, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с Аракчи и главой МИД Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.