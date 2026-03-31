Ходорковский: Не удивлюсь, если Путин готов начать очередной военный конфликт

Путинские спецслужбы могут организовать в Великобритании акцию по образцу отравления «Новичком» в 2018 году Сергея и Юлии Скрипалей, сказал в интервью The Guardian Михаил Ходорковский.

Цель, по словам бывшего бизнесмена, а ныне – одного из наиболее значимых представителей российской оппозиции, – «не просто в том, чтобы избавиться от определенных людей, а чтобы создать на Западе ощущение уязвимости». В самой же России уязвимость режима, по мнению Ходорковского, проявится лет через пять-семь, и это откроет возможности для перемен.

Российские спецслужбы организуют в Европе десятки диверсий и актов саботажа, которых Международный центр противодействия терроризму насчитал уже более 150 после начала войны в Украине. «Неважно, умрет жертва или нет, важно то, что создано ощущение уязвимости, – подтвердил Ходорковский. – Как это было в Солсбери [с применением «Новичка» против Скрипалей]».

Владимир Путин «думает, что у него появилось окно возможностей, в том числе для устрашения Европы, благодаря возвращению к власти в США Дональда Трампа», сказал Ходорковский. По его утверждению, он хорошо осведомлен о взглядах и настроениях в российском руководстве.

Такое окно возможностей может закрыться, если республиканцы плохо выступят на промежуточных выборах в ноябре, потеряют места в Конгрессе и Трамп превратится в «хромую утку», полагает Ходорковский. Но Путин, по его мнению, «вполне способен на крупные провокации» – вплоть до формирования военного контингента у границ НАТО, чтобы «продемонстрировать свою силу».

«Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем мы увидим, например, скопление войск на границе с Эстонией. Я не верю, что Путин на самом деле готов начать очередной военный конфликт. Но это [демонстрация силы] окажет свое воздействие», - отметил он.

Аналогичные оценки дают и западные разведки. Шагом к эскалации в этом направлении можно считать внесение российским правительством в Госдуму законопроекта, который разрешит Владимиру Путину вводить войска в другие страны для защиты арестованных или преследуемых в них по решению судов российских граждан. Подобные решения законодатели принимали и в предыдущих случаях введения российских войск на территорию других стран – перед вторжением в Грузию в 2008 году, в Крым - в 2014-м и перед началом полномасштабной войны с Украиной - в 2022-м.

Позиции Путина внутри страны не были ослаблены санкциями, которые западные страны ввели против российских бизнесменов и экономики, полагает Ходорковский. Политики хотели «произвести впечатление на свой электорат» с помощью санкций в отношении товаров и торговли, но на практике их было «нереально» обеспечить.

Кроме того, полагает Ходорковский, уверенность Запада в том, что санкции против олигархов заставят их оказать давление на Путина с целью прекратить войну в Украине, основана на «ошибочном» понимании отношений между богатыми бизнесменами и Кремлем: «Я уже 20 лет говорю, что в России нет олигархов. Как можно совместить олигархию с диктатурой? Если у тебя есть деньги, но нет оружия, ты просто становишься кормом для кого-то другого», – заявил Ходорковский.

При этом он признает, что некоторые бизнесмены фактически выступали «агентами влияния» России на Западе и что санкции лишили их такой возможности.