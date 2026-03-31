Россия наступает

Согласно этим данным, продвижение зафиксировано на покровском направлении — в районе города Покровска и села Красный Лиман. Также изменения линии фронта отмечены на константиновском направлении, вблизи населенного пункта Яблоновка.

Несколькими днями ранее российские силы продвинулись в районах, прилегающих к трассе Бахмут — Славянск, в том числе возле сел Фёдоровка Вторая и Васюковки, а также в районах Резниковки и Пазено на славянском направлении.

Кроме того, российские подразделения предприняли попытку прорыва в Константиновку, атаковав сразу с четырех направлений, однако, по украинским данным, успеха не достигли.

Спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец заявил, что российская сторона может стремиться начать активные боевые действия за Краматорск и Славянск уже летом.