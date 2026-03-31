Иран давит на хуситов, хуситы отмахиваются

Иран подталкивает хуситов в Йемене к подготовке к возобновлению атак на суда в Красном море, если США выведут боевые действия на новый уровень, пишет Bloomberg.

Но, по данным агентства, американские и саудовские источники сообщили союзникам в Европе, что, по их оценке, хуситы на данном этапе пытаются избежать широкомасштабной эскалации и пока воздерживаются от атак на американские и саудовские цели.

Ранее иранские официальные СМИ цитировали лидера хуситов Абд аль-Таура о готовности применить «новое оружие» и задействовать главный козырь - закрытие Баб-эль-Мандебского пролива для американских и израильских судов.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 12% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также до 15% всей мировой торговли. Блокировка этого узкого горлышка (шириной всего 32 км) заставит танкеры идти в обход Африки, что вызовет дефицит топлива в Европе и взвинтит мировые цены на нефть до $150-200 за баррель.