Российская элита окончательно вывезла свои семьи с Ближнего Востока. По словам осведомленного собеседника в Кремле, в Дубае сейчас почти не осталось родственников высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

По словам источников, за последние недели топ-чиновники Кремля и крупный бизнес продемонстрировали необычайно высокий уровень коммуникации, чтобы вывезти родственников. Именно в ОАЭ традиционно проживала значительная часть «золотых» семей российской элиты — дети, жены и родители, которые проводили там большую часть года.

Собеседники утверждают, что решение принималось в полуактивном режиме еще после закрытого доклада разведки о возможной резкой эскалации в Персидском заливе.

По данным источников, уже когда началась крупная война Ирана и США, Тегеран предупредил спецслужбы России о подготовке массированных ударов по инфраструктуре стран Ближнего Востока. Эта информация была срочно передана в Кремль.

Отдельную тревогу у элиты, по словам инсайдеров, сейчас вызывают возможные удары по нефтяным танкерам в водах ОАЭ. В силовом блоке считают, что атаки на судоходство могут вызвать серьезную экологическую катастрофу и дестабилизировать весь регион Персидского залива, а также оставить семьи 1% самых богатейших россиян без любимого курорта.