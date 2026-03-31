Иранцы сильно бьют по Дубаю и Шардже: Поражен офис оператора связи, горит танкер

Снаряд попал в танкер у побережья Дубая, на судне начался пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании. По предварительным данным, никто из экипажа не пострадал.

Как сообщают источники haqqin.az в Дубае, речь идет о VLCC танкере AL Salmi под флагом Кувейта.