Иранцы сильно бьют по Дубаю и Шардже: Поражен офис оператора связи, горит танкер

Снаряд попал в танкер у побережья Дубая, на судне начался пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании. По предварительным данным, никто из экипажа не пострадал.
Как сообщают источники haqqin.az в Дубае, речь идет о VLCC танкере AL Salmi под флагом Кувейта.
Беспилотник врезался в офис оператора связи Thuraya Telecom в ОАЭ, сообщили власти эмирата Шарджа.
По данным властей, в результате атаки никто не пострадал.
Cообщается, что услугами Thuraya Telecom пользуются экипажи кораблей в портах ОАЭ.
Связанное с КСИР издание Sabeeren News заявляет об атаке на базу в Дубае, где размещены американские военные.
Также сообщается, что иранцы поразили VLCC (огромный нефтетанкер для перевозки сырой нефти от 200 до 300 тысяч тонн. В мире эксплуатируется около 897 таких судов, каждое из которых может перевозить примерно 2 миллиона баррелей нефти, сочетая функции транспортировки и плавучего хранения нефти).