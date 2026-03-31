Грузины отказались от российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви (Kulevi Oil Refinery), единственный в Грузии, не будет принимать и использовать российскую нефть, заявил в понедельник Давид Поцхверия, гендиректор Black Sea Petroleum, которая управляет предприятием.

По его словам, компания планирует заменить нефть из России поставками туркменского и казахстанского сырья, а также использовать «другие альтернативные источники». «Наша задача — полностью заменить имеющуюся российскую нефть», — сказал он. Заявление прозвучало после того, как нефтяной терминал Кулеви на черноморском побережье едва не попал в санкционный список ЕС против России за вторжение в Украину.

Поцхверия подчеркнул, что импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, в ЕС запрещен, в то время как стратегической целью Black Sea Petroleum является именно экспорт на европейский рынок. Диверсификация источников сырой нефти позволит компании экспортировать переработанное сырье на новые рынки, включая страны Европы, отметил гендиректор.