А кубок им вручает сам Джанни Инфантино… А нет, это Сархан Гаджиев

Побеждать всегда приятно. Даже если обыгрываешь не самых сильных соперников. А если это к тому же первые победы за последние 22 месяца, то об уровне оппонентов задумываешься в последнюю очередь.

Футбольная сборная Азербайджана со счетом 6:1 разгромила Сент-Люсию, а спустя три дня в упорной борьбе одолела Сьерра-Леоне (1:1 - в основное время, 9:8 - в серии пенальти). Игры проходили в рамках FIFA Series - удивительного турнира, где можно завоевать трофей, выиграв всего лишь два матча у 167-й и 120-й сборных планеты. Хотя Азербайджан тоже недалеко - на 127-й строчке. Впрочем, после мартовских игр команда Айхана Аббасова наверняка поднимется на пару-тройку ступеней. У нас многие потешались над победой в матче с Сент-Люсией. Но, как справедливо подметил Айхан Аббасов, разве мало сборная Азербайджана уступала соперникам, которых обязана была обыгрывать? Одна из позорных страниц азербайджанского футбола - поражение от Лихтенштейна в 1998 году. На тот момент Азербайджан занимал 100-е место в рейтинге ФИФА, а Лихтенштейн - 165-е. Почти как Сент-Люсия. А в 2012 году при Берти Фогтсе наша команда, будучи на 109-м месте, умудрилась проиграть в товарищеской игре Палестине - на тот момент 162-й сборной мира.

Изначально было понятно, что Оман и Сьерра-Леоне - соперники более высокого уровня, чем Сент-Люсия. Но команда султаната в Азербайджан приехать не смогла, а потому после Сент-Люсии наших футболистов поджидали африканцы. Сборная Сьерра-Леоне впервые в истории играла против европейской национальной команды. Азербайджан в первый раз встретился с африканской сборной. Возможно, именно для таких открытий и придумали FIFA Series. «Львиные звезды», выступающие в клубах из разных уголков планеты, ничего особенного не показывали. Но и этого хватило, чтобы выиграть первый тайм. Замены, которые сделал Айхан Аббасов в перерыве и во втором тайме, усилили игру сборной Азербайджана. Автором спасительного гола стал вышедший на вторые 45 минут Рахиль Мамедов. То, что центральный защитник, ни разу не забивавший в матчах за сборную, пробьет через себя в чужой штрафной, по-видимому, не ожидал никто. Во всяком случае голкипер африканцев Мамаду Джаллох точно не был готов к такому развитию событий. Гол на его совести, хотя, конечно, нельзя не отдать должное Мамедову.

Конечно, усилил игру выход на замену Торала Байрамова. Это он заработал штрафной, после исполнения которого состоялась голевая атака. Посмотрим, получит ли Торал место в стартовом составе в июньских матчах сборной. Тут важно отметить, что класс и опыт азербайджанских футболистов «Карабаха» выше, чем у большинства других игроков нашей сборной. Люди, игравшие с первых минут или даже выходившие на замену в матчах Лиги чемпионов, выделяются из общего списка. У Сьерра-Леоне сейчас таких футболистов нет.

После ответного гола у африканцев был очень хороший шанс вырвать победу, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Айдына Байрамова. Сборной Азербайджана в этот вечер везло, что доказала и серия пенальти. Благодаря еврокубкам азербайджанские клубы знают, что такое послематчевые 11-метровые в международных играх, а вот сборная столкнулась с этим впервые. Это объяснимо: в плей-офф за право попасть в финальные стадии чемпионатов мира и Европы мы не играем, в стыковых матчах Лиги наций тоже пока ни разу не участвовали. Так что сборная приобрела важный опыт: впервые сыграв с африканцами, в первый раз испытала себя в серии пенальти. И получилось удачно.

Не самый высокий уровень соперников позволил Айхану Аббасову поэкспериментировать с составом, хотя сам главный тренер отказывается называть многочисленные замены и ротацию «экспериментами». Не хочет делить команду на первую и вторую. В июне к сборной присоединятся отпросившиеся на этот раз Махир Эмрели и Нариман Ахундзаде. Хочется верить, что восстановится после травмы и вернется в строй Бахлул Мустафазаде. Соперники у нас вновь будут не сильные - Мальта и Сан-Марино, и у Аббасова будет возможность провести две генеральные репетиции перед осенними матчами Лиги наций против Литвы и Лихтенштейна.