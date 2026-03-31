А кубок им вручает сам Джанни Инфантино… А нет, это Сархан Гаджиев

Как Азербайджан выиграл турнир ФИФА
Эльмир Алиев, отдел спорта
07:19 1100

Побеждать всегда приятно. Даже если обыгрываешь не самых сильных соперников. А если это к тому же первые победы за последние 22 месяца, то об уровне оппонентов задумываешься в последнюю очередь.

Сборная Азербайджана сначала прервала безвыигрышную серию, которая длилась почти 22 месяца, а затем стала победителем турнира ФИФА

Футбольная сборная Азербайджана со счетом 6:1 разгромила Сент-Люсию, а спустя три дня в упорной борьбе одолела Сьерра-Леоне (1:1 - в основное время, 9:8 - в серии пенальти). Игры проходили в рамках FIFA Series - удивительного турнира, где можно завоевать трофей, выиграв всего лишь два матча у 167-й и 120-й сборных планеты. Хотя Азербайджан тоже недалеко - на 127-й строчке. Впрочем, после мартовских игр команда Айхана Аббасова наверняка поднимется на пару-тройку ступеней.

У нас многие потешались над победой в матче с Сент-Люсией. Но, как справедливо подметил Айхан Аббасов, разве мало сборная Азербайджана уступала соперникам, которых обязана была обыгрывать?

Одна из позорных страниц азербайджанского футбола - поражение от Лихтенштейна в 1998 году. На тот момент Азербайджан занимал 100-е место в рейтинге ФИФА, а Лихтенштейн - 165-е. Почти как Сент-Люсия.

А в 2012 году при Берти Фогтсе наша команда, будучи на 109-м месте, умудрилась проиграть в товарищеской игре Палестине - на тот момент 162-й сборной мира.

Сент-Люсия не смогла сделать то, что когда-то удалось Лихтенштейну и Палестине

Изначально было понятно, что Оман и Сьерра-Леоне - соперники более высокого уровня, чем Сент-Люсия. Но команда султаната в Азербайджан приехать не смогла, а потому после Сент-Люсии наших футболистов поджидали африканцы.

Сборная Сьерра-Леоне впервые в истории играла против европейской национальной команды. Азербайджан в первый раз встретился с африканской сборной. Возможно, именно для таких открытий и придумали FIFA Series.

«Львиные звезды», выступающие в клубах из разных уголков планеты, ничего особенного не показывали. Но и этого хватило, чтобы выиграть первый тайм. Замены, которые сделал Айхан Аббасов в перерыве и во втором тайме, усилили игру сборной Азербайджана. Автором спасительного гола стал вышедший на вторые 45 минут Рахиль Мамедов. То, что центральный защитник, ни разу не забивавший в матчах за сборную, пробьет через себя в чужой штрафной, по-видимому, не ожидал никто. Во всяком случае голкипер африканцев Мамаду Джаллох точно не был готов к такому развитию событий. Гол на его совести, хотя, конечно, нельзя не отдать должное Мамедову.

Рахиль Мамедов удивил и своих, и чужих

Конечно, усилил игру выход на замену Торала Байрамова. Это он заработал штрафной, после исполнения которого состоялась голевая атака. Посмотрим, получит ли Торал место в стартовом составе в июньских матчах сборной.

Тут важно отметить, что класс и опыт азербайджанских футболистов «Карабаха» выше, чем у большинства других игроков нашей сборной. Люди, игравшие с первых минут или даже выходившие на замену в матчах Лиги чемпионов, выделяются из общего списка. У Сьерра-Леоне сейчас таких футболистов нет.

Торал Байрамов обострил игру сборной Азербайджана в атаке

После ответного гола у африканцев был очень хороший шанс вырвать победу, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Айдына Байрамова. Сборной Азербайджана в этот вечер везло, что доказала и серия пенальти.

Благодаря еврокубкам азербайджанские клубы знают, что такое послематчевые 11-метровые в международных играх, а вот сборная столкнулась с этим впервые. Это объяснимо: в плей-офф за право попасть в финальные стадии чемпионатов мира и Европы мы не играем, в стыковых матчах Лиги наций тоже пока ни разу не участвовали.

Так что сборная приобрела важный опыт: впервые сыграв с африканцами, в первый раз испытала себя в серии пенальти. И получилось удачно.

Айдын Байрамов отразил пенальти. 9:8 в пользу Азербайджана

Не самый высокий уровень соперников позволил Айхану Аббасову поэкспериментировать с составом, хотя сам главный тренер отказывается называть многочисленные замены и ротацию «экспериментами». Не хочет делить команду на первую и вторую. 

В июне к сборной присоединятся отпросившиеся на этот раз Махир Эмрели и Нариман Ахундзаде. Хочется верить, что восстановится после травмы и вернется в строй Бахлул Мустафазаде. Соперники у нас вновь будут не сильные - Мальта и Сан-Марино, и у Аббасова будет возможность провести две генеральные репетиции перед осенними матчами Лиги наций против Литвы и Лихтенштейна.

Айхан Аббасов пока оправдывает доверие

FIFA Series… Все-таки хорошо, что ФИФА создала этот проект. Польза не только для футболистов, но и для болельщиков, некоторые из которых потрудились узнать, где располагается Сент-Люсия, и какой океан омывает Сьерра-Леоне. 

Ну а если серьезно… Вроде бы обычные товарищеские матчи, но есть серия пенальти, есть трофей, который достался сборной Азербайджана. Согласитесь, без церемонии награждения, на которую наши футболисты вышли с детьми, без медалей и кубка не было бы той радостной атмосферы, которая царила после игры на стадионе в Сумгаите.

Кстати, о награждении. Медали нашим футболистам вручал генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев, а кубок… С трибуны на мгновение почудилось, что трофей Эмину Махмудову передает сам президент ФИФА Джанни Инфантино, как это бывает после финалов чемпионатов мира. Но нет, Инфантино сейчас в Мексике, контролирует подготовку к ЧМ-2026. А в Сумгаите его почетная миссия была поручена исполнительному вице-президенту АФФА Сархану Гаджиеву, издали чем-то напоминающему главу ФИФА.

С кубком, но без Инфантино. Тоже неплохо
Команда благодарит болельщиков
И еще одно фото на память
Лучший игрок матча со Сьерра-Леоне - Эльвин Джафаргулиев
А кубок им вручает сам Джанни Инфантино… А нет, это Сархан Гаджиев
