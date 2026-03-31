Новая атака на крупный российский порт: есть повреждения и пострадавшие

«Над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА... Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых – дети», – написал губернатор в своих соцсетях.

Дрозденко уточнил, что повреждения получил порт Усть-Луга. По его словам, в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома, здания школы и социального объекта.

Это не первый удар по Усть-Луге за последние дни. 25-29 марта несколько атак вывели из строя часть инфраструктуры одного из ключевых российских экспортных узлов на Балтике: в Усть-Луге повреждены терминальные объекты и резервуары, а также железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов из цистерн. После этого терминал прекратил прием части грузов, а аварийные службы тушили сильный пожар.

На фоне атак на Приморск, Усть-Лугу и других сбоев под ударом оказались как минимум 40% российских экспортных нефтяных мощностей – около 2 млн баррелей в сутки.