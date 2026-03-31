Тысячи американских десантников уже на Ближнем Востоке

Десантники, базирующиеся в Форт-Брегге, штат Северная Каролина, присоединятся к тысячам дополнительных моряков, морских пехотинцев и сил специальных операций, которые были отправлены в этот регион. В течение выходных на Ближний Восток прибыло около 2 500 морских пехотинцев. По информации собеседников издания, в числе переброшенных подразделений — штаб дивизии, части материально-технического обеспечения и бригадная боевая группа. Ранее в регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.

Как сообщили собеседники Al Jazeera, десантники продолжат прибывать в течение недели. Всего в регионе будет размещено 3 тыс. военнослужащих дивизии.

Источники Reuters отметили, что решение о вводе войск на территорию Ирана пока не принято. Среди обсуждаемых вариантов — захват острова Харк, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. При этом, по информации собеседников The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, оставив пролив закрытым для судоходства.