Трамп готов завершить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив будет оставаться преимущественно закрытым. Такой подход в Белом доме объясняют желанием не затягивать конфликт за пределы определенных сроков. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на представителей администрации.

По информации источников, в Вашингтоне пришли к выводу, что попытка силой полностью открыть Ормузский пролив может значительно затянуть войну. Именно поэтому Трамп якобы склоняется к сценарию, при котором США сначала достигают основных военных целей, а затем будут сворачивать активную фазу боевых действий.

Речь идет, в частности, об ослаблении военно-морских возможностей Ирана, снижении его ракетного потенциала и последующем дипломатическом давлении на Тегеран. Если Иран не пойдет на уступки, США могут пытаться перевести вопрос о разблокировании пролива на союзников в Европе и странах Персидского залива.

Ранее в Белом доме также заявляли, что полное открытие Ормузского пролива не входит в число ключевых целей американской операции против Ирана. Среди приоритетов там называли уничтожение военно-морских сил Ирана, ослабление его ракетной и дроновой инфраструктуры, подрыв возможностей прокси-групп и недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой энергетики, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти.

На фоне сообщений о возможном сворачивании войны без полного возобновления судоходства рынок уже отреагировал – цены на нефть начали снижаться, хотя аналитики предупреждают, что риски для энергетических рынков сохраняются.

Фактически новый подход Трампа свидетельствует о готовности сделать акцент не на полном военном контроле над ситуацией в проливе, а на скорейшем завершении конфликта. В то же время это оставляет открытым вопрос, кто и как будет обеспечивать безопасное судоходство в регионе в дальнейшем.

