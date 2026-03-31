В Америке не хватает денег на войну: медицина подождет

Республиканцы в Конгрессе США ищут новое финансирование для войны с Ираном: среди других вариантов политики обсуждают сокращение федеральных расходов на здравоохранение. Об этом говорится в материале издания Axios.

Республиканцы готовят бюджетный законопроект на 200 миллиардов долларов, которые нужны для финансирования войны в Иране и усиления иммиграционного контроля.

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей США Джоди Аррингтон возобновил идею «сокращений софинансирования» – субсидий по программе медицинского страхования ACA (Obamacare).

По предварительным оценкам, такой шаг снизил бы средние страховые взносы на 11%, однако около 300 тысяч человек потеряют страхование вообще. Это сократило бы субсидии некоторым участникам программы и сэкономило бы правительству более 30 миллиардов долларов.

Между тем лидер большинства в Палате представителей Стив Скейлис озвучил другую версию.

«Есть и другие вопросы, которые мы сейчас рассматриваем, особенно в сферах мошенничества, расточительства и злоупотреблений, над которыми мы работаем с нашими членами», – сказал он.

Сейчас обсуждения находятся на ранней стадии, и пока непонятно, как борьба с «мошенничеством» будет оформлена законодательно.

Основной мотивацией является потребность профинансировать войну в Иране и деятельность ICE – миграционной полиции.

Умеренные республиканцы в Конгрессе выступают против, ведь сокращения в предвыборный год выглядят не слишком удачной идеей. По правилам, даже несколько голосов «против» могут заблокировать любой законопроект в Палате представителей.

«Нам нужно создать коалицию для голосования», – подытожил Скейлис.