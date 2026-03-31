Зеленский: У Трампа не видят другого способа остановить Путина, кроме как отдать Донбасс

Администрация президента США Дональда Трампа не видит другого способа закончить войну в Украине, кроме как отдать весь Донбасс России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский изданию Axios.

Издание отметило, что Зеленский обеспокоен тем, что после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью отдать Донбасс России, чтобы прекратить войну. «Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности», - заявил Зеленский.

Издание отметило, что поскольку США полностью сосредоточены на Иране, прогресса в переговорах по Украине не наблюдается. Издание напомнило, что 10 дней назад высокопоставленная украинская делегация встретилась со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, но это ни к чему не привело.

О войне в Иране

Затяжная война в Иране будет очень полезна для России и очень вредна для Украины. Украинский президент рассказал, что сейчас экономика России получает много денег благодаря росту цен на нефть и ослаблению санкций США.

Зеленский выразил уверенность, что Россия хочет затяжной войны, поскольку у нее есть выгода: «США сосредоточены на Ближнем Востоке и могут сократить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном».

При этом он отметил, что на Украине затяжная война в Иране скажется не лучшим образом. В частности, такое положение дел может помешать Украине получить вооружение: «Меня это не просто беспокоит, я уверен, что у нас будут такие проблемы. Абсолютно».

О помощи России Ирану

Зеленский заявил, что Украина предоставила странам Персидского залива доказательства того, что Россия передала иранцам спутниковые снимки американских и европейских военных баз в Саудовской Аравии, Катаре, Иордании и ОАЭ.

Зеленский сказал, что Россия получала аналогичные снимки перед нанесением авиаударов по Украине, поэтому он предполагает, что Россия помогает Ирану в наведении на цель.

«Россия напрямую поддерживает Иран, на 100%. Тот же формат обмена спутниковыми снимками, что и в случае с Украиной», - сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что россияне поделились с Ираном своим оперативным опытом войны против Украины, например, как проводить атаки ближнего радиуса действия с использованием беспилотников FPV.

Об отношениях с Израилем

Издание отметило, что во время своего ближневосточного турне Зеленский не посетил Израиль. Он сказал, что многие страны обращались к Украине за помощью после начала войны в Иране, но не Израиль.

Зеленский заявил, что не разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху два года и что «Израилю решать», хочет ли он сотрудничать с Украиной.

«У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нужно нам… у нас большой дефицит в области противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет у Израиля, и мы готовы к этому диалогу», - заявил Зеленский.

Переговоры об окончании войны в Украине

Переговоры между РФ, Украиной и США застопорились с началом войны в Иране. Хотя 26 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта с Украиной, однако посетовал, что основные вопросы до сих пор остаются несогласованными.

При этом 21 марта издание Би-би-си выпустило заметку о том, что Иран на самом деле ни при чем и мирные переговоры начали буксовать еще до него, и на то было несколько важных причин. В целом же формат переговоров в нынешнем виде вряд ли приведет к концу войны в Украине, отмечает Axios.