Рейтинг Global Terrorism Index 2026: Азербайджан в числе безопасных стран мира

В первые строки рейтинга среди стран с наивысшим уровнем террористической активности и террористической угрозы на их территории вошли: Пакистан (8,574 - 1-е место), Буркина-Фасо (8,324 - 2-е место), Нигер (7,816 - 3-е место).

В указанном рейтинге Сирия (7,38) заняла 6-е, Израиль (6,79) - 10-е, Афганистан (6,678) - 11-е, Индия (6,428) - 13-е, Россия (5,593) - 17-е, Иран (5,477) - 18-е, США (4,521) - 28-е, Германия (4,447) - 29-е, Франция (3,224) - 35-е, Турция (3,212) - 36-е, Китай (1,311) - 54-е, Швейцария (0,749) - 67-е, Объединенные Арабские Эмираты (0,749) - 68-е, Грузия (0,506) - 77-е, Армения (0,483) - 81-е место.

Согласно отчету прошлого года, Азербайджан, занимавший 90-ю позицию в рейтинге по уровню террористической угрозы с индексом 0,233, в 2026 году поднялся на 3 позиции и занял 93-е место с индексом 0,123, получив высокий рейтинг как одна из самых безопасных в мире стран с точки зрения терроризма в возрастающей шкале возможного рейтинга от 1 до 100.

Индексы рейтинга Global Terrorism Index (GTI) основываются на расчетах по таким показателям, как террористические инциденты, число погибших, тяжелые последствия, захват заложников, борьба с терроризмом, эффективность расследования терроризма и множество других параметров.

Отчеты Global Terrorism Index, периодически публикуемые Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace - IEP), выступают в качестве справочного источника для ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, других международных организаций и международных академических институтов. Отчеты одновременно считаются одним из основных источников, учитываемых при привлечении иностранных инвестиций в широкую экономическую инфраструктуру стран.

Как следует из отчетов международных организаций, несмотря на то, что Азербайджан расположен в достаточно чувствительном и сложном геополитическом пространстве с высоким уровнем террористических и диверсионных угроз на религиозной, политической, национальной и иной почве, благодаря успешной внутренней и внешней государственной политике, установившемуся развитию и безопасности, а также эффективной работе органов безопасности в сфере борьбы с терроризмом страна в последние годы обладает очень высоким рейтингом внутренней безопасности в мире.

Как подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопросы безопасности и стабильности должны оставаться в повестке дня любой страны как вопрос номер один, как никогда ранее, потому что без этого все остальные усилия бессмысленны.