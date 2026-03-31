За азербайджанскую нефть дают почти $130. Растет и мировая

Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,81, или 3,07% - до $128,05.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $123,49. Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $3,61, или 3,07% - до $121,05 за баррель.

Цены на мировую нефть возобновили рост во вторник на фоне заявления президента США Дональда Трампа о желании завершить военную операцию в Иране.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,68%) - до 113,55 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,18 (0,17%) - до $103,06 за баррель.

Нефть марки Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. WTI в марте подорожала на 54%.