В Турции задержали мэра города и членов его семьи

В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Бурсы, вынесено решение о задержании Бозбея и ещё 58 подозреваемых, из которых 55 уже задержаны.

По имеющейся информации, среди задержанных - супруга, дочь, братья Бозбея, а также ряд предпринимателей. В доме Бозбея и в здании муниципалитета проводятся обыски.

В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые проходят по статьям «создание преступной организации и участие в ней», а также «легализация средств, полученных преступным путем».

Операции проводились в Бурсе, а также в Стамбуле, Балыкесире и Диярбакыре. Сообщается, что 4 человека находятся за пределами страны, в отношении них также объявлен розыск.