Новые военные объекты азербайджанской армии

Руководящий состав Министерства обороны принял участие в открытии административных зданий Инженерно-саперного центра Инженерных войск, Управления психологического обеспечения, Бакинского военного центра психологического здоровья и Юридического управления, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, руководство Министерства обороны ознакомилось с работами, проводимыми в Бакинском военном колледже, действующем в подчинении Национального университета обороны, и в отделении Скорой медицинской помощи Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

В Инженерно-саперном центре установлены современные симуляционные системы, предназначенные для подготовки младших специалистов и проведения разминирования территорий.

Кроме того, руководящему составу были продемонстрированы инженерные средства вооружения и современное механизированное оборудование для разминирования, приобретенные в целях укрепления материально-технической базы центра.

Введены в эксплуатацию капитально отремонтированные административные здания новосозданного Управления психологического обеспечения и Бакинского военного центра психологического здоровья.

Затем руководство Министерства обороны приняло участие в открытии административного здания Юридического управления. Управление предоставляет юридические консультации личному составу азербайджанской армии, занимается противодействием военным преступлениям, а также регулирует вопросы международного права.