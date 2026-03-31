Европейский десант в Киеве

Утром 31 марта в Киев прибыла глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсетях.

Сообщается, что Каллас встретили посол ЕС в Украине Катарина Матернова и Сибига.

«Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры государств-членов ЕС», – заявил Сибига.

Кроме Каллас в Киев прибыли министры иностранных дел Германии, Польши, Латвии и Литвы – Йоханн Вадефуль, Радослав Сикорский, Байба Браже и Кястутис Будрис.

«Сегодня мы отмечаем печальную годовщину резни в Буче. В тот день ужасные фотографии замученных гражданских потрясли весь мир. Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна», – добавил глава украинского МИД.

Этот визит происходит на фоне того, как вопрос украинских территорий в контексте завершения российско-украинской войны снова обострился.