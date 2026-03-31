В Иране утверждают: Америки нет в Персидском заливе

Американских авианосцев нет в Персидском заливе, они отступили на 1 тыс. км от берегов Ирана. С таким утверждением выступил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Фадави.

«Мы уже использовали минимум нашей силы, и американцы это знали, поэтому отступили на тысячу километров. Самая уязвимая точка американцев - их корабли. Ни в Персидском заливе, ни в тысяче километров от нас нет авианосцев. Америка создает ложные сигналы, и их корабли находятся гораздо дальше, чем они утверждают, что свидетельствует о полной готовности наших сил», - сказал генерал.