Цена на бензин растет как на дрожжах

Средняя цена на бензин в США впервые за 3 года превысила 4 доллара за галлон, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, средняя национальная цена на бензин в США достигла $3,99–4,00 за галлон — это самый высокий показатель с 2022 года.

До начала войны с Ираном (конец февраля 2026) средняя цена составляла около $2,98–3,00 за галлон. Таким образом, за один месяц цена выросла более чем на 1 доллар.

Рост цен связан с резким скачком стоимости нефти на фоне блокады Ормузского пролива и нарушения поставок из региона Персидского залива.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни цена может уверенно закрепиться выше отметки $4.