Аэропорт, корабль, сайт... — все в честь Трампа

Губернатор Флориды от Республиканской партии Рон Десантис подписал закон о переименовании Международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение о переименовании аэропорта последовало за прошлогодним одобрением плана выделения земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа. Для завершения процедуры переименования необходимо подать официальный запрос в Федеральное авиационное управление США (FAA). Ведомство должно внести изменения в различные базы данных полетных карт и навигации, после чего на самом объекте заменят вывески.

Кроме того, член Палаты представителей Брайан Маст уже внес предложение изменить трехбуквенный код аэропорта с PBI на DJT, что соответствует инициалам Дональда Джона Трампа.

Имя Трампа также планируют присвоить новому классу военных кораблей ВМС США, визовой программе для состоятельных иностранцев и правительственному веб-сайту по продаже рецептурных лекарств.

В Министерстве финансов США подтвердили, что с этого лета подпись Трампа появится на бумажных банкнотах. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент подписывает американские деньги. Кроме этого, Федеральная комиссия по вопросам искусств одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением политика к 250-летию Соединенных Штатов.

В декабре 2025 года имя Трампа было добавлено к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди и здания Института мира США в Вашингтоне.