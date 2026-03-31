Америка грозит: Пересмотрим отношения с НАТО

Для США поведение союзников по НАТО, не поддержавших войну с Ираном, «очень разочаровывающе», и после завершения военной операции Вашингтон пересмотрит отношения с альянсом, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

«Я думаю, это было очень разочаровывающе. И, повторюсь, президент и наша страна должны будут все это пересмотреть после завершения операции. Одна из причин, по которой НАТО выгодна Соединенным Штатам, — это доступ к базам на случай различных сценариев», — ответил Рубио.

Госсекретарь напомнил, что «в момент необходимости», когда США определили, что существует серьезная угроза национальной безопасности и интересам страны, Вашингтон столкнулся с тем, что члены НАТО — в частности, Испания — отказывают ему в использовании своих баз. «И есть и другие страны, которые поступили так же», — добавил Рубио. И тогда, по его словам, возникает вопрос: «В чем здесь интерес Соединенных Штатов?»

«Я всегда поддерживал НАТО, и одна из причин этой поддержки — в том, что доступ к базам дает нам рычаги влияния и гибкость в военных операциях по всему миру. Но если НАТО — это только про то, что мы защищаем Европу в случае нападения, а нам при этом отказывают в доступе к базам, когда они нам нужны, — это не очень хорошее соглашение. В таком формате трудно оставаться вовлеченными и говорить, что это выгодно Соединенным Штатам. Поэтому все это придется пересмотреть», — сказал он.

В начале марта Испания отказалась предоставить США свои базы для нанесения ударов по Ирану.

Испания также, как сообщала газета El Pais, закрыла свое небо для самолетов, которые участвуют в американо-израильских ударах по Ирану, разрешив посадку и пролет только в чрезвычайных ситуациях.