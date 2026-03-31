Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Новость дня
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

Америка грозит: Пересмотрим отношения с НАТО

10:50 937

Для США поведение союзников по НАТО, не поддержавших войну с Ираном, «очень разочаровывающе», и после завершения военной операции Вашингтон пересмотрит отношения с альянсом, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

Корреспондент телеканала задал Рубио вопрос, считает ли тот, что страны ЕС и НАТО предали США в «этот решающий момент».

«Я думаю, это было очень разочаровывающе. И, повторюсь, президент и наша страна должны будут все это пересмотреть после завершения операции. Одна из причин, по которой НАТО выгодна Соединенным Штатам, — это доступ к базам на случай различных сценариев», — ответил Рубио.

Госсекретарь напомнил, что «в момент необходимости», когда США определили, что существует серьезная угроза национальной безопасности и интересам страны, Вашингтон столкнулся с тем, что члены НАТО — в частности, Испания — отказывают ему в использовании своих баз. «И есть и другие страны, которые поступили так же», — добавил Рубио. И тогда, по его словам, возникает вопрос: «В чем здесь интерес Соединенных Штатов?»

«Я всегда поддерживал НАТО, и одна из причин этой поддержки — в том, что доступ к базам дает нам рычаги влияния и гибкость в военных операциях по всему миру. Но если НАТО — это только про то, что мы защищаем Европу в случае нападения, а нам при этом отказывают в доступе к базам, когда они нам нужны, — это не очень хорошее соглашение. В таком формате трудно оставаться вовлеченными и говорить, что это выгодно Соединенным Штатам. Поэтому все это придется пересмотреть», — сказал он.

В начале марта Испания отказалась предоставить США свои базы для нанесения ударов по Ирану.

Испания также, как сообщала газета El Pais, закрыла свое небо для самолетов, которые участвуют в американо-израильских ударах по Ирану, разрешив посадку и пролет только в чрезвычайных ситуациях.

В Сеть слили аудиозапись разговора Лаврова и Сийярто
В Сеть слили аудиозапись разговора Лаврова и Сийярто АУДИО
12:45 145
Центр Израиля под обстрелом. В Тель-Авиве упал обломок ракеты
Центр Израиля под обстрелом. В Тель-Авиве упал обломок ракеты фото; видео; обновлено 12:35
12:35 1315
Призыв стран Залива к Трампу: продолжайте войну
Призыв стран Залива к Трампу: продолжайте войну
12:21 679
Трамп забуксовал и на Кубе
Трамп забуксовал и на Кубе наша корреспонденция; все еще актуально
01:34 4265
Нетаньяху оптимистичен: «Половину пути» успешно прошли. Впереди демонтаж ядерного потенциала Ирана
Нетаньяху оптимистичен: «Половину пути» успешно прошли. Впереди демонтаж ядерного потенциала Ирана
11:06 808
Европейский десант в Киеве
Европейский десант в Киеве
10:26 1946
За азербайджанскую нефть дают почти $130. Растет и мировая
За азербайджанскую нефть дают почти $130. Растет и мировая
10:07 1362
Трамп готов завершить войну с Ираном
Трамп готов завершить войну с Ираном
09:20 2735
Рейтинг Global Terrorism Index 2026: Азербайджан в числе безопасных стран мира
Рейтинг Global Terrorism Index 2026: Азербайджан в числе безопасных стран мира
10:00 1144
Зеленский: У Трампа не видят другого способа остановить Путина, кроме как отдать Донбасс
Зеленский: У Трампа не видят другого способа остановить Путина, кроме как отдать Донбасс
09:44 1889
Новая атака на крупный российский порт: есть повреждения и пострадавшие
Новая атака на крупный российский порт: есть повреждения и пострадавшие
08:54 2405
