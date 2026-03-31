Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...
Многочисленные авиаудары по Ирану: бьют по аэропорту, банку...

В правдивости слов Трампа засомневались

Financial Times
Заявления президента США Дональда Трампа о «подарке» от Ирана в виде 20 судов под флагом Пакистана, которым разрешили проход через Ормузский пролив, вызвали скепсис у экспертов морской отрасли, пишет Financial Times (FT).

Трамп представил это как признак успеха переговоров и шаг к открытию стратегического маршрута на фоне продолжающейся войны с Ираном, а глава МИД Пакистана Исхак Дар назвал этот жест «предвестником мира».

Однако аналитики по судоходству отмечают, что цифры, озвученные президентом, выглядят нереалистичными: по данным Lloyd’s List Intelligence, в мире всего 13 крупных океанских судов водоизмещением свыше 10 тыс. т дедвейта (DWT), зарегистрированных под пакистанским флагом, в том числе восемь танкеров и пять балкеров. При этом ни одно из них сейчас не «застряло» в Персидском заливе, лишь три находятся в заливе Оман, по другую сторону Ормузского пролива, указывают источники FT.

За последние две недели через Ормузский пролив прошли только два судна под флагом Пакистана — один танкер 15 марта и один балкер 28 марта, еще один танкер под флагом Маршалловых Островов пересек пролив, находясь под фрахтом Пакистанской национальной судоходной корпорации. Судовые брокеры, опрошенные изданием, называют заявления Трампа «кликбейтом» и «чепухой», подчеркивая, что реальный объем трафика и структура флота не подтверждают озвученные 20 судов.

На этом фоне Белый дом защищает позицию президента. Пресс-секретарь Анна Келли напомнила, что «эксперты» уже не раз ошибались в прогнозах по Трампу, в том числе о его способности завершить войну Израиля с ХАМАС. «Президент неоднократно доказывал им обратное, и он уверен, что пролив скоро откроется», — сказала Келли.

В Тегеране, напротив, слова американского лидера высмеивают: спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в попытках манипулировать нефтяным рынком с помощью «фейковых новостей», заявив, что «настоящие цены все равно проявятся».

В результате конфликта с США и Израилем Иран фактически закрыл Ормузский пролив, через который в обычное время ежедневно проходили около 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Это привело к резкому скачку цен как на саму нефть, так и на продукты переработки.

Аналитики прогнозируют, что цена на нефть может достичь рекордных $200 за баррель, если военный конфликт затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым.

